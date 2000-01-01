В Рязани открылась выставка «наивной» живописи
В Рязани открылась выставка «наивной» живописи
Новый читальный зал открылся в Государственном архиве Рязанской области
Новый читальный зал открылся в Государственном архиве Рязанской области
На улице Интернациональной в Рязани две «Лады» не поделили дорогу
На улице Интернациональной в Рязани две «Лады» не поделили дорогу
3 грабежа и 15 краж за сутки совершено в Рязанской области
3 грабежа и 15 краж за сутки совершено в Рязанской области
В Рязанской области подорожали картофель и говядина
В Рязанской области подорожали картофель и говядина
Очевидцев трагического ДТП просят откликнутся
Очевидцев трагического ДТП просят откликнутся
В Рязанской области дан старт проведению Года экологии 2017
В Рязанской области дан старт проведению Года экологии 2017
Очередное столкновение автомобилей на М-5 «Урал»
Очередное столкновение автомобилей на М-5 «Урал»
МФЦ с 1 февраля наделяются полномочиями по выдаче оформленного паспорта
МФЦ с 1 февраля наделяются полномочиями по выдаче оформленного паспорта

8 апреля состоится акция «Тотальный диктант – 2017»
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8 апреля состоится акция «Тотальный диктант – 2017»
ОНФ подключился к процессу внедрения в России персонифицированного финансирования дополнительного образования
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ОНФ подключился к процессу внедрения в России персонифицированного финансирования дополнительного образования
СМИ: Принято решение об оформлении новых банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей
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СМИ: Принято решение об оформлении новых банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей
Правительством выделены из федерального бюджета 2,83 млрд. рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт
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В России будет разработан национальный стандарт школьной формы
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Еще раз об индексации социальных гарантий с 1 февраля 2017 года
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Еще раз об индексации социальных гарантий с 1 февраля 2017 года


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