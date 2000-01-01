На лыжной трассе и биатлонном комплексе в районе поселка Варские, Рязанского района, 11 февраля в 12 часов будет дан централ...
3 февраля в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества (ул. Урицкого, д. 72) открылась выставка «Творч...
К профилактической акции «Сложности перехода», организованной рязанской ГИБДД, присоединились спортсмены ХК «Рязань» и хоккеисты Ночной...
12 февраля научно-развлекательный проект ArtNauka (г. Москва) покажет премьеру детского спектакля — научного шоу-детектива «Док...